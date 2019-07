Di Maio si “distrae” all’inaugurazione del Lìo, il locale più esclusivo della Costa Smeralda

Alla grande inaugurazione del locale Lìo in Costa Smeralda, locale trendy nel posto più trendy ed esclusivo d’Italia, c’era stanotte anche un ospite di eccezione,come alcuni quotidiani non hanno mancato di rimarcare: il vice premer e ministro dell’Economia Luigi Di Maio, paparazzato all’interno della discoteca insieme con la fidanzata sarda. Il Lìo è un celebre locale di Ibiza, una santuario del divertimento, e ieri il suo clone gemello ha aprto anche a Poltu Quatu, sulla Costa Smeralda. Quella di ieri era appunto la serata di inaugurazione, con musica a tutto volume, ballerine e spettacoli trasgressivi. Il Lìo di Ibiza è meta da quando ha aprto di celebrità, da calciatori ad attori a rockstar, ma anche a giovani e meno giovani che inseguono il divertimento. Ieri l’inaugurazione del Lìo sardo è stata impreziosita dalla presenza del vice premier grillino, che è riuscito a trovare, a quanto pare, un ritaglio di tempo per divertirsi nonostante le tante e continue tensioni di governo.