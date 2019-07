Di Maio durissimo contro le ong: fanno lo show sulla pelle dei disperati (video)

Le ong vanno nelle acque Sar libiche, prendono persone che potrebbero essere salvate dalla marina libica, se le portano in Italia e iniziano lo show sulle pelle dei disperati. Così il vicepremier Luigi Di Maio critica con durezza il comportamento delle navi delle ong che sfidano l’Italia e aggiunge – in riferimento alla vicenda della barca a vela Alex della ong Mediterranea – che è da incoscienti utilizzare quel tipo di imbarcazione per salvare delle persone. Di Maio ha detto queste cose a margine della sua visita al Villaggio Coldiretti a Milano.