Corteo No Tav, il padre di Carlo Giuliani attacca Salvini: «Orripilante, con lui può succedere di tutto»

«Ogni volta ho paura. Ogni volta è un colpo al cuore. Stavolta spero le cose vadano diversamente rispetto al G8 di Genova, anche se con questo Ministro dell’Interno ci si può aspettare di tutto». L’attacco al titolare del Viminale arriva da Giuliano Giuliani, padre di Carlo ucciso a Genova durante gli scontri in occasione del G8 nel luglio del 2001, a due giorni dalla manifestazione dei No Tav prevista per sabato in Val di Susa, durante la quale si temono scontri e incidenti che i poliziotti saranno chiamati a sedare. «Confido nelle forze dell’ordine, che siano più intelligenti di Salvini. Sono sempre preoccupato, ma spero che anche dai manifestanti le cose siano tenute nei limiti della percorribilità sebbene le provocazioni da parte di questo orripilante Ministro siano da attendersi. Spero non ci sia nulla di paragonabile al G8». Il rischio che dietro le parole dei leader dei No Tav dei giorni scorsi contro il premier Giuseppe Conte si celino, in realtà, gruppi di anarchici è tutt’altro che esclusa, come conferma l’apertura di un fascicolo alla Procura di Torino, disposta dal procuratore facente funzioni Paolo Borgna.

Il rischio di incidenti è altissimo, come conferma anche Sandro Plano, ex sindaco Pd di Susa (Torino): «C’è un clima di forte delusione per come si sono svolte le cose. Era una delle battaglie del M5s ed è venuta meno, la delusione è forte. Tra la gente c’è molta rabbia. Spero non succeda nulla, non è facendo atti violenti che il problema si risolve». Plano, pur essendo del Pd, non sposa la linea dem in favore del Tav: «Sono fortemente contrario. Il partito democratico presuppone una pluralità di idee, che si basano sull’antifascismo, la solidarietà e il rispetto per la gente».