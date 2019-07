Condannati i trapper Traffik e Gallagher: aggredirono e derubarono i loro fans

Condannati a 2 anni e mezzo e 2 anni e 3 mesi Traffik e Gallagher, i due trapper di Roma accusati di aver aggredito e tentato di rapinare lo scorso 23 febbraio alla stazione Termini tre adolescenti loro fans e di aver picchiato un bengalese. La decisione del Tribunale di Roma è arrivata al termine dell’udienza di oggi che si è svolta con rito abbreviato. Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, in arte Gallagher e Traffik, di 24 e 25 anni, entrambi romani, aggredirono con un tirapugni un gruppetto di fans che voleva farsi un selfie con i loro “idoli” della musica trap e scappando poi via se la presero con un 50enne del Bangladesh, prendendolo a calci e pugni e tentando di rapinare il cellulare anche a lui. L’immigrato nella colluttazione fu investito da un’autovettura di passaggio e portato in ospedale con una gamba fratturata.