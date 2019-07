Commissario Ue, il governo pronto a calare la carta Tremonti. Panetta alla Bce?

Potrebbe essere il nome di Giulio Tremonti l’asso che il governo italiano si accingerebbe a calare per la poltrona di commissario Ue alla Concorrenza. L’indiscrezione filtra dal sito di AffariItaliani, che aggiunge anche quello di un altro ex-ministro dell’Economia del governo Berlusconi, Domenico Siniscalco. I due si conoscono fin dagli anni ’80. Entrambi, infatti, facevano parte di quelli che la stampa definiva i “Reviglio boys“, cioè i collaboratori del ministro socialista Franco Reviglio. Tramonti e Siniscalco tornano ad incrociarsi negli uffici di via XX Settembre nei primi anni 2000. Il primo è ministro, il secondo uno dei suoi direttori generali. Nella primavera del 2005, il ribaltone: An chiede ed ottiene la testa di Tremonti, che resta nel governo come vicepremier senza delega, e al suo posto va proprio Siniscalco.

Oltre a Tremonti si parla anche di Siniscalco

Secondo quanto riportato da AffariItaliani, dunque, ancora una volta ci sarebbe una poltrona per due, con protagonisti, ancora una volta, Tremonti e Siniscalco. Con la differenza che in questo caso la poltrona è europea e che non è affatto sicuro che all’Italia venga affidata quella alla Concorrenza, delega economica comunque di peso. Il governo giallo-verde non disdegnerebbe neanche deleghe come Industria o Commercio. In questo caso, però, i nomi che circolano sono quelli di Giancarlo Giorgetti o Gianmarco Centinaio.

Il Corsera: «Il direttore di Bankitalia è il più accredito per la Bce»

Non meno importante di quella che riguarda Tremonti è l’indiscrezione che filtra dal Corriere della Sera, secondo il quale toccherebbe a Fabio Panetta, neo-direttore generale della Banca d’Italia, prendere il posto nel board della Bce dopo l’uscita di Mario Draghi, prevista per il prossimo autunno. Panetta è membro della Vigilanza bancaria europea e sostituisce Visco quando il Governatore non può andare al consiglio direttivo della Banca centrale di Francoforte. In più, è una delle poche recenti nomine in Bankitalia che non sono state contestate dalla maggioranza, che anzi vede nella sua figura un attento difensore del sistema bancario italiano, per i suoi trascorsi e per le posizioni pubbliche assunte. Insomma, nessuno avrebbe più credenziali più convincenti di quelle Panetta.