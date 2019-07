Cittadini aiutano i carabinieri a catturare un georgiano che aveva aggredito i militari

Ancora carabinieri aggrediti in servizio. E’ successo nella notte, quella appena trascorsa, a Ciampino, in provincia di Roma, dove due militari impegnati in un servizio di controllo a Piazza Kennedy, vicino alla stazione, sono stati colpiti a calci e a pugni all’addome e sui testicoli da un georgiano senza fissa dimora e probabilmente ubriaco che aveva dato in escandescenze. A intervenire in difesa dei carabinieri sono stati due clienti di un bar lì vicino, che hanno permesso così di bloccare lo straniero, arrestato dopo un breve inseguimento. I militari, portati al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli, sono stati refertati con dieci giorni di prognosi.