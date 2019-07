Chi è Alessandra Vella, la gip che ha rimesso in libertà Carola. Contestata pesantemente sui social, ha chiuso il profilo Fb

Non si sa molto di Alessandra Vella, classe 1975, magistrato di Agrigento che ha rimesso in libertà Carola Rackete tra gli applausi della sinistra. Della giudice che ha mandato Salvini su tutte le furie si conoscono solo atti in riferimento ad episodi di cronaca.

Tra questi, come ricorda ilsussidiario.net, la convalida dell’arretso di un giovane che aveva sparato alla madre e il sequestro del parcheggio di Bovo Marina, nell’agrigentino, avvenuto lo scorso 25 giugno, pochi giorni fa, ritenuto abusivo in quanto allestito da privati in aree invece di proprietà pubblica.

Le critiche di Matteo Salvini

Matteo Salvini non si dà pace per la decisione del giudice agrigentino e non esita ad attaccarla frontalmente: “Avrei voluto vedere se a bordo di quella piccola motovedetta della Guardia di Finanza ci fosse stato qualche congiunto di qualche giudice se la sentenza sarebbe stata ugualmente generosa nei confronti di qualcuno che ha rischiato di uccidere”. E ancora giudica la sua decisione una “follia”: “Quindi la vita di un finanziere vale meno della vita di un clandestino: bella responsabilità che si prende il giudice. Non è indipendenza della magistratura, è follia”.

Si Twitter pioggia di critiche (e anche di insulti) per la Vella, definita il “gip rosso” che ha deciso di liberare una “criminale” e “amica degli scafisti”. Il gip Vella in effetti non si è limitata a decidere la scarcerazione della comandante della Sea Watch ma ha anche emesso una sentenza che va ad inficiare direttamente il decreto sicurezza bis che secondo Alessandra Vella “non è applicabile alle azioni di salvataggio”, in quanto riferibile solo alle condotte degli scafisti.

La gip Vella stamattina ha cancellato il suo profilo Facebook e poi si è recata al Palazzo di giustizia di Agrigento, evitando di commentare gli attacchi del ministro dell’Interno.

Ha guidato l’Anm di Agrigento

Originaria di Cianciana, piccolo paese della provincia di Agrigento, si è laureata in giurisprudenza a Roma. Tra i suoi primi incarichi quello di gip presso il Tribunale di Caltanissetta dove si è occupata anche di fatti importanti. Fino a due anni fa era alla guida dell’Associazione nazionale magistrati di Agrigento. Ad Agrigento si è occupata di molti casi, dalla morte di una bimba di tre anni schiacciata da una tv a reati contro la pubblica amministrazione. In passato è stata coinvolta in una querelle giudiziaria con l’avvocato agrigentino Giuseppe Arnone, arrestato lo scorso marzo al palazzo di giustizia di Agrigento dove era al lavoro. Lì i poliziotti della Digos avevano eseguito l’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali nei confronti dell’ex ambientalista e in passato consigliere comunale nella città dei templi e più volte candidato a sindaco.