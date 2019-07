Tutto accadde giovedì. Il giorno prima c’era stata un’accesa seduta al Senato della Repubblica. Il presidente del Consiglio Conte aveva scelto di intervenire solennemente sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. Nel silenzio dell’Aula di palazzo Madama, era stato Roberto Calderoli, vicepresidente, a dargli la parola (lo aveva chiesto come un favore personale alla Casellati per guardare il premier).

Conte aveva esordito sorridendo alla sua sinistra, mentre dalla tribuna riservata ai giornalisti c’erano Paolo Mieli ed Eugenio Scalfari che ridacchiavano e annuivano. “Onorevoli colleghi”…e subito un sibilo da un senatore non identificato squarciò il clima, già teso di suo: “Non sei nostro collega, non hai un voto“.



“Non so che dirvi”

Il presidente del Consiglio sbandò ma si riprese subito. La sua informativa durò sessanta secondi, perché racconto agli attoniti senatori di aver chiesto un appunto scritto a Salvini, senza ricevere alcunché. “Non so che dirvi”, ammise. “Cialtrone“, fu l’esordio del vicepremier leghista dai banchi del suo partito. “Io ti ho messo là e io ti tolgo da là “, tuonò Salvini con una voce che ben rendeva nella diretta televisiva dal Senato. I social erano in fibrillazione, dai telefonini si sentiva addirittura il coro Capitano-Capitano. L’intemerata del ministro dell’interno si concluse – dopo un durissimo discorso sulla slealtà del premier – con l’annuncio delle dimissioni dell’intera delegazione governativa della Lega. Di Maio, paonazzo in viso, ordinò la rinuncia a parlare. I suoi senatori obbedirono. Intervenne solo il capogruppo del Pd, Marcucci, ma nessuno lo ascoltava. L’aula era deserta. In sala stampa erano i giornalisti quelli presi d’assedio. Si affacciò lo stesso Conte: “Salvini è così, stasera ci parliamo e domani tutto è a posto“.

I cronisti ovviamente erano increduli, ma dopo pochi minuti arrivò il dispaccio che rendeva nota la convocazione del consiglio dei ministri per la mattina successiva.



Il popolo non starà fermo

La notte trascorse senza una telefonata tra il premier e i leghisti. Solo Giorgetti chiamò un amico che aveva nei servizi per conoscere le mosse del nemico. Seppe che Conte e Di Maio passeggiavano da ore nel cortile di palazzo Chigi e parlottavano a prova di trojan.

La mattina dopo fu Rocco Casalino a offrire la soluzione al premier. Un ordine del giorno di sostegno al presidente del Consiglio da parte dei ministri per andare avanti, a qualunque costo. I leghisti non si presentarono e il premier telefonò a Zingaretti: “Rimango io o volete Draghi?”. Dipende, gli rispose il segretario del Pd. “Da cosa”, ribatté Conte. E Nicola: “Da chi fa durare di più la legislatura. Sai, devo finire ancora delle cosucce alla regione“. “E allora stai tranquillo, resto io se tu mi voti”, disse il premier e si recò al Quirinale.

Era giovedì. Giovedì 25 luglio. La storia (nella foto sopra Il Gran consiglio del fascismo) si ripropone con i suoi tradimenti, anche se abbiamo raccontato solo un incubo notturno.

Però ci stanno riprovando, seriamente, a cannoneggiare sul nemico sovranista. I poteri forti hanno schierato l’artiglieria pesante col Corriere della Sera a sostegno del nuovo statista del popolo, l’avvocato Conte. Che non è Dino Grandi, ma molto peggio. Ma se davvero pensano di riuscire nell’ennesimo golpe, sappiano che stavolta saranno gli italiani a non restare fermi, Ferragosto o no.