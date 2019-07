Ammazzato da nordafricani a due passi dal Vaticano. Un povero carabiniere che stava facendo il suo dovere ha finito di campare per le coltellate inferte da una coppia di maghrebini che si è data alla fuga. Stando alle notizie che abbiamo ricevuto al giornale, il drammatico fatto avvenuto stanotte a Roma.

A quanto si è appreso dalle prime concitate notizie, poco dopo le 3, in via Pietro Cossa, un equipaggio della stazione Farnese dell’Arma è intervenuto per il recupero di una borsa, rubata poco prima da parte di due soggetti nordafricani. Bloccati dai militari, uno dei due ha estratto un coltello con il quale ha pugnalato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, di 35 anni (nella foto), con 7 coltellate, una delle quali lo ha colpito mortalmente al cuore. Trasportato d’urgenza al Santo Spirito, il povero milite è morto dopo diversi tentativi di rianimazione.

I due criminali che lo hanno ammazzato sono in fuga. Sono ricercati due magrebini alti circa 1,80, magri. Uno dei due indossava una felpa nera, l’altro una felpa viola. Un particolare: uno dei due africani ha i capelli mesciati.

Ovviamente la tragedia ha colpito tutti, per la particolare efferatezza del delitto. Nelle prossime ore non mancheremo di aggiornarvi sul gesto criminale.