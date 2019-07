Capezzone asfalta la Boldrini: «Come mai ogni volta che parli perdi voti?» (video)

Botta e risposta a distanza tra Daniele Capezzone e Laura Boldrini, nel corso di una puntata di “Stasera Italia“, in onda su Rete4. «Come mai lei e Salvini vi scontrate sempre, ma il primo aumenta sempre i suoi voti e lei invece non ha più neanche un partito?». Una domanda che imbarazza la Boldrini, che annaspa, accusa Salvini ma non risponde al quesito di fondo: la Boldrini si rende conto della sua impopolarità e di come il consenso nei suoi confronti cali ogni volta che apre bocca?

