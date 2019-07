Cani in sovrappeso: le regole d’oro per non fare ingrassare i nostri amici a quattro zampe

Non dare al cane “cibo, né premietti senza una ragione. Colmare la mancanza di tempo per il cane tramite il cibo è sbagliato. Semmai interagire di più con lui, con più movimento e passeggiate. Non dare cibo al di fuori dei pasti e mai alimenti destinati agli esseri umani come pizza, pane o pasta”. Sono i consigli dell’etologo e comportamentalista Vieri C. Timosci, noto come Dr.Dog (www.dr-dog.eu), nell’ambito della campagna Hill’s contro sovrappeso e obesità nei cani. L’esperto suggerisce di “insegnare al cane a guadagnarsi il cibo, secondo il metodo americano ‘Nothing in life is free’, che educa gli animali a dover fare qualcosa ogni volta che devono mangiare. Quindi niente bocconcini gratuiti, semmai invitare Fido a sedersi e poi dargli la pappa, secondo il meccanismo mentale bravo, pappa“.

