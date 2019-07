“Blitz” di Papa Ratzinger ai Castelli Romani. Il pontefice emerito Benedetto XVI nel pomeriggio di ieri dopo le 16 ha visitato alcuni siti ecclesiali nei dintorni della Capitale: “Prima a Castel Gandolfo, con una sosta nei giardini e al belvedere per la passeggiata e la recita del Rosario; poi al Santuario della Madonna del Tufo a Rocca di Papa; infine, assieme a monsignor Raffaello Martinelli, alla curia vescovile di Frascati dove si è fermato per la cena”. E’ quanto informa il portavoce vaticano Matteo Bruni, riferendo quanto comunicatogli da monsignor Georg Gaenswein prefetto della Casa Pontificia. Alle 22.30, Joseph Ratzinger ha fatto ritorno al monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, dove risiede abitualmente. “La visita faceva seguito a un invito di monsignor Martinelli, vescovo di Frascati”, informa ancora il portavoce vaticano.