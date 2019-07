Bambini rubati alle famiglie: il prefetto sospende il sindaco Pd di Bibbiano

Il prefetto di Reggio Emilia, applicando la legge Severino, ha deciso di sospendere dalle sue funzioni il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, del Pd, attualmente ancora ai domiciliari, misura confermata sabato dal gip Ramponi, nell’ambito dell’inchiesta Angeli e demoni.

Carletti, per decisione della Prefettura (una decisione arrivata il 2 luglio ma resa nota solo oggi) è ‘sospeso dal diritto alla carica di sindaco di Bibbiano, a quella di consigliere provinciale e dalla delega alle politiche sociali che aveva all’interno dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza’.

“Bene la sospensione da tutti gli incarichi del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti dopo lo scandalo sugli affidi illeciti!”, ha commentato il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini, che aggiunge: “Ora auspico una corsia rapida in Parlamento per avviare la Commissione d’Inchiesta voluta dalla Lega sulle case-famiglia, troppe le segnalazioni di irregolarità e tanti i milioni di euro spesi senza controlli”.

In tutto gli indagati sul presunto scandalo degli affidi dei bambini e un sistema illecito di servizi sociali scoppiato nella Val d’Enza sono saliti a 29. Nel registro del pm Valentina Salvi si sono aggiunti i nomi di due ex sindaci: Paolo Colli e Paolo Burani, rispettivamente primi cittadini di Montecchio Emilia e Cavriago all’epoca dei fatti contestati.

Rigettata anche l’istanza di revoca della misura cautelare per lo psicoterapeuta Claudio Foti, della Onlus Hansel & Gretel, per Nadia Bolognini, moglie di Foti, e per Federica Anghinolfi, dirigente del servizio sociale.