Arresto dello stalker della Meloni, i ringraziamenti alla polizia di Fratelli d’Italia

«Devo ringraziare le forze dell’ordine che si sono accorte prima di me di quello che accadeva. La cosa che mi ha preoccupata maggiormente in questa vicenda non è stata tanto quella di avere io uno stalker ma l’attenzione ossessiva di questa persona verso mia figlia», ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dopo che questa mattina la Digos della Questura di Roma ha eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio gip presso il Tribunale di Roma, a carico di N.R., autore di atti persecutori nei confronti della presidente di Fdi. «Questo mi ha fatto preoccupare – ha detto ai giornalisti arrivando a Montecitorio – ma devo dire che gli inquirenti sono stati bravissimi e tempestivi e quindi ovviamente a loro dico grazie per il lavoro che stanno facendo. Mi sento assolutamente più sicura e tranquilla nel sapere di poter contare sul lavoro così attento dei nostri servitori dello Stato». «È davvero una buona notizia l’arresto avvenuto a Trentola Duecenta, in provincia di Caserta, dello stalker del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Nel ringraziare gli inquirenti e le Forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto desidero rivolgere un pensiero a tutte le donne che sono vittime di stalking, con l’augurio che possano trovare la forza e il coraggio di denunciare le violenze subite e con la speranza che chi compie queste infamità venga punito», aggiunge Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia. «A nome mio e dei deputati di Fratelli d’Italia un sincero grazie agli inquirenti e alle Forze dell’ordine per aver arrestato in provincia di Caserta lo stalker di Giorgia Meloni. Finalmente finisce un incubo per il presidente di Fdi che purtroppo, a causa delle continue e sempre più gravi minacce, ha temuto anche per la propria bimba. La speranza adesso è che questo squilibrato sia messo in condizione di non nuocere. A Giorgia e alla sua famiglia giunga il nostro abbraccio e il nostro più completo sostegno», dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.