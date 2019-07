Trenta persone, tra dirigenti medici, personale paramedico, impiegati amministrativi, tecnici manutentori in servizio nell’ospedale ‘Don Tonino Bello’ di Molfetta, in provincia di Bari, sono indagate dalla Guardia di Finanza per assenteismo. Dodici di loro sono agli arresti, uno ha ricevuto la misura dell’obbligo di dimora.

Truffa, peculato….

Le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema di solidarietà fraudolenta per timbrare il cartellino e assentarsi dal lavoro durante l’orario di servizio. Coinvolta anche una persona esterna all’Azienda Sanitaria Locale. I reati contestati, a vario titolo, sono truffa aggravata ai danni di ente pubblico, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, abuso d’ufficio e peculato.

In attesa delle ulteriori notizie che verranno diffuse dagli inquirenti, c’è da rilevare come la piaga dell’assenteismo stenti ad essere sconfitta. Malgrado gli sforzi, c’è sempre chi punta a non fare il proprio dovere. Ma quando di mezzo c’è la salute dei malati ricoverati è ancora peggio, perché vuol dire che non si conosce limite all’illegalità.

La regione Puglia sia parte civile

L’auspicio è che le indagini siano veloci, il processo rapido, le condanne – se i fatti saranno provati – assolutamente esemplari. Deve essere abbattuta la repubblica dei furbetti. E chi lo fa in ospedale deve sapere che non ci sarà pietà per lui e per i suoi complici. La Regione Puglia si costituisca parte civile e pretenda che si faccia piazza pulita anche da parte del Tribunale di competenza.