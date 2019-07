Anche in Sicilia preferiscono la Meloni a Salvini. Giovedì manifestazione a Catania

Tutti a Catania giovedì prossimo. Fratelli d’Italia si ritroverà lì per una nuova grande iniziativa dal titolo “È sempre più blu”. Sulle note della famosa canzone di Rino Gaetano, divenuta nell’ultimo anno la colonna sonora delle iniziative organizzate da FdI in tutta Italia, il presidente nazionale Giorgia Meloni presenterà nuove e importanti adesioni al partito che nelle ultime elezioni europee ha sfiorato il 7%. FdI è sempre più attrattivo. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese e l’ex parlamentare Basilio Catanoso, recentemente fuorusciti da Forza Italia, secondo canali ancora ufficiosi sarebbero pronti ad aderire al partito di Giorgia Meloni. E’ quanto apprende anche l’Adnkronos da ambienti politici molto vicini ai due politici etnei ex militanti di Alleanza Nazionale.

Fioccano le adesioni a FdI

Dopo aver lasciato Forza Italia nelle scorse settimane per diversità di vedute con la linea seguita dagli azzurri in Sicilia, guidati da Gianfranco Micciché, si sarebbe dunque sciolto il nodo in merito alla “scelta” tra la Lega di Matteo Salvini ed il partito di Giorgia Meloni da parte di Pogliese e Catanoso. La decisione sarebbe maturata al termine di una riunione a porte chiuse, alla presenza di un centinaio fra consiglieri comunali, dirigenti giovanili, consiglieri di municipalità e dei comuni del catanese.

Progetto vincente

Dalle elezioni Europee ad oggi, ma anche dalle varie tornate amministrative, FdI è uscita col vento in poppa. La manifestazione siciliana rappresenta un’altra tappa importante del progetto conservatore e sovranista lanciato dalla Meloni che in meno di un anno ha visto crescere e allargare i confini di Fratelli d’Italia. FdI oggi è sempre più centrale nello scacchiere politico italiano e forza chiave del centrodestra, coerente nel posizionamento e indisponibile ad accordi con il Pd e il movimento cinque stelle. Una linea di coerenza, netta sui problemi, mai ondivaga che piace agli italiani e che è diventata attrattiva per altri esponenti che vedono in FdI un nuovo approdo. Appuntamento allo Sheraton Hotel Acicastello alle ore 18.00.