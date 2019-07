“L’incontro – ha spiegato il capogruppo al Senato Ciriani – è servito per festeggiare gli importanti risultati elettorali raggiunti in Friuli e in particolare in provincia di Pordenone da FdI, ma anche per presentare i nuovi sindaci, consiglieri comunali eletti nelle recenti elezioni amministrative e salutare i tanti che hanno deciso di aderire al progetto politico di Fratelli d’Italia. Ormai le urne hanno sancito che in Friuli Venezia Giulia FdI è il secondo partito del centrodestra, in molti comuni abbondantemente sopra il 10 per cento, il che conferma che la strada tracciata da Giorgia Meloni è giusta e sta mietendo sempre più consensi. Atreju quest’anno rappresenterà un’altra importante tappa nel processo di costruzione di quel partito sovranista e conservatore, la cosiddetta “seconda gamba “ del centro destra aperta a tutti coloro che non condividono la deriva mondialista e di abbattimento dei nostri valori nazionali che la sinistra vorrebbe imporre. Abbiamo registrato già tante nuove adesioni di amministratori locali ma anche di gente comune, e altre ne arriveranno a dimostrazione che il progetto politico di Fratelli d’Italia cresce e si rafforza”.