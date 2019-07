Alan Kurdi, Malta autorizza lo sbarco: «I migranti andranno in altri Paesi»

Malta consentirà lo sbarco dei 65 migranti dalla nave Alan Kurdi. Tutti verranno immediatamente trasferiti in altri paesi dell’Unione Europea. Lo scrive su Twitter il premier maltese Joseph Muscat. “Dopo colloqui con la Commissione Europea e con il governo tedesco, il governo di Malta trasferirà i 65 migranti soccorsi a bordo della Alan Kurdi su mezzi delle forze armate maltesi che entreranno in un porto di Malta. Tutte le persone soccorse a bordo saranno immediatamente trasferite in altri paesi membri dell’Ue”.