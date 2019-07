“Al voto! Al voto!”, ormai c’è l’eco. In tutti i palazzi della politica rimbomba l’ira di Salvini. Si sente tradito mentre tentano di accerchiarlo. Ha dato fiducia a chi non la merita. E non intende farsi ammazzare dagli scappati di casa. Anche perché è un po’ curioso che Di Maio lo attacchi mentre la Meloni lo difende e Berlusconi pure.

Matteo parla al passato dei suoi alleati: “Speravo si tornasse a costruire”. Governo defunto, pare di capire, a meno di giravolte che squasserebbero definitivamente la credibilità della politica. Oggi Salvini non andrà in consiglio dei ministri: preferisce i figli a Di Maio. Dichiarazioni pesantissime, l’onta ricevuta prevale sul potere.

Salvini si è sentito isolato dai Cinquestelle. Sul piano personale e su quello politico.

Offese personali

L’offesa personale al leader del maggior partito italiano l’hanno riservata proprio i grillini, con la vicenda russa. “Quando sono capitate queste cose a amici dei 5stelle io non sono mai entrato nel merito”, sottolinea il ministro dell’Interno. “Quando hanno toccato qualcuno diretto, qualche fratello, qualche amico, qualche padre, non mi son permesso di dire mezza parola, sarebbe carino che quelli che governano con me si fidassero di me, quando dico che non abbiamo mai visto una lira”. No, non si fidano.

E poi la politica. L’immobilismo. Il veto su tutto.

Salvini propone la flat tax e Di Maio risponde: “La copertura la trovi tu”.

Il ministro degli Interni vuole bloccare l’immigrazione clandestina, quello degli Esteri fa di testa sua con l’Europa, spalleggiato dal partito del Colle, con Conte al fianco del Quirinale in pianta stabile.

La giustizia fa acqua, ma Bonafede pretendere di far ingoiare ai leghisti una riforma senza senso.

Autonomie? Manco a parlarne.

E allora, si chiede chi ha vinto le europee (la Lega come Fratelli d’Italia): a che serve questo governo? Il voto popolare conta sempre di meno. E l’esempio viene dalla catastrofe europea, dove sono stati i Cinquestelle a fare da portaborse determinanti ad Ursula Van der Leyen, frau Juncker potremmo chiamarla. Continuità assoluta, schiaffi a chi vince le elezioni.

Conte, l’ingrato

Poi ci si mette il presidente del Consiglio, Conte, che per indossare i guantoni li chiede a Repubblica.

L’ingrato. Che si permette di sfottere il vicepremier leghista. Se potesse cambierebbe maggioranza domattina, Conte, tornando al vecchio amore rosso. Ma se il Pd presenta davvero la mozione di sfiducia a Salvini, è proprio finita. Se passa, è rottura finale. Se non passa, i grillini si devono andare a nascondere. Siamo ai titoli di coda.

E lui, Conte, dal giornale del nemico, detta lezioni di galateo costituzionale sull’obbligo di andare in Parlamento a riferire sulla vicenda di Mosca in contemporanea agli annunci a rate dell’Espresso. Poi, sempre il premier senza un voto proprio, che ciancia di manovra e tasse – ovviamente senza flat tax – dicendo che il padrone di casa è lui e non Salvini. Per concludere con la mortificazione finale, sull’Europa, con la minaccia di negare il commissario italiano al partito che ha vinto le elezioni.

Non c’è dubbio. Sono cominciati i fuochi elettorali. Per evitarle le urne a settembre ci vorrebbe un bel golpe. Magari Napolitano potrebbe dare consigli sul tema a Mattarella, che però dovrà parlare anche con Salvini. Il capo dello Stato conosce già l’aria che tira, gliel’ha rappresentata ieri sera Giorgetti, salito al Colle per rinunciare alla candidatura a commissario Ue. I numeri per un altro governo chi li trova?