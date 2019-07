Acquisto dell’automobile, le raccomandazioni della Polizia Stradale

Cautela nell’acquisto auto. La raccomandazione arriva dalla Polizia Stradale che invita a “rivolgersi a venditori affermati sul mercato ed a prestare la massima attenzione agli acquisti in rete, verificando sempre, con molta attenzione, la documentazione che viene fornita. Ogni passaggio – suggerisce la Polizia stradale – può essere affrontato, in maniera più agevole, con l’ausilio di studi di consulenza automobilistica autorizzati. In caso di sospetti circa l’illegittima provenienza del veicolo, ci si potrà rivolgere senza indugio alla Polizia Stradale”.

