A Quarta Repubblica un servizio esclusivo dimostra i rapporti tra scafisti e navi delle Ong (video)

Ci sono rapporti tra scafisti e Ong? Un servizio esclusivo di Lodovica Bulian andato in onda lunedì sera a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro, dimostrerebbe che questi rapporti ci sono e sono radicati. C’è un apposito gruppo Facebook che organizza questi viaggi dalla Libia, con complicità delle autorità libiche, con barchini e barconi. Ma quello che è più importante è che l’organizzatore di questi viaggi ne garantisce la sicurezza in quanto – afferma – è in contatto con le navi che salvano gli uomini in mare: Sea Watch, Open Arms e le altre imbarcazione delle Ong. Nel servizio viene contattato un certo Lokman che dice che il viaggio costa 1600 euro e assicura di essere in contatto con Open Arms perché Sea Watch è bloccata in Italia. “Io vi porto nella loro direzione”, dice Lokman al telefono.