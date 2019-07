Vieni qui Matteo. Sì, tu, Matteo Renzi. Vieni, siediti e respira. Respira bene prima di dire altre sciocchezze. Perché tu e quelli della tua banda proprio non potete accusare altri di tradimento contro la Nazione. Non ne avete titolo, per la storia di ieri e la cronaca di oggi. Lasciate stare che non vi conviene, perché avete una certa e coerente dimestichezza con i nemici della nostra Patria. Siete la sinistra che sta sempre dall’altra parte. E ora vieni tu a raccontare la favola?

Approfitta, Renzi, della storiaccia russa. Una vicenda davvero intricata di rubli e dollari che nessuno trova. Di mezzo c’è – vorrebbero infilarci – Salvini. E questo ci sta nel gioco della politica criminale a cui assistiamo stupefatti. Si parla di corruzione, che va provata, da parte di un soggetto, Savoini, per far finire soldi alla Lega. Chiacchiere, per ora. Se le accuse saranno provate, fatti loro. E della giustizia. Ma finora solo intercettazioni ambigue sulle quali saltano addosso avvoltoi rossi.

Amanti tradite

Fa ridere che proprio i rossi insorgano. Le amanti tradite. Ma come, prima da Mosca li davano a noi e ora al nostro nemico? E proprio qui sta la prima questione per la quale Renzi deve stare zitto. Il tradimento è una categoria che appartiene alla sinistra. Da sempre. E lo stesso Salvini farebbe bene a ribaltare il banco, visto che i nemici pararossi li ha anche in casa nel governo gialloverde. Ma il leader della Lega sembra imbambolato e sta lì a chiedersi chi trama. Prima o poi lo si scoprirà, intanto va stoppato chi ci specula sopra, perché non ne ha alcun diritto. Soprattutto se muove quell’accusa là.

Perché semmai è la sinistra che sta sempre col nemico e tradisce l’Italia. Ma come? Sono i libri a raccontare di fiumi di denaro arrivati da Mosca alle Botteghe Oscure e gli eredi di quel Pci – e anche di quella Dc che magari si faceva finanziare da Washington – e Renzi parla di tradimento? Lo sa Matteo, lo ha studiato da qualche parte, con chi stava quel partito? Gli hanno raccontato com’era diviso il mondo mentre i comunisti andavano a riempire le borse di quattrini sovietici? Il Patto di Varsavia lo ha letto su qualche libro? Il Pci era finanziato dai nemici dell’Alleanza di cui era parte integrante l’Italia e voi osate parlare di tradimento?

Soros, Gentiloni e la Bonino

Poi, c’è la parte che Renzi e soci li riguarda più da vicino. I legami con Soros sono di oggi e non di Togliatti e Cossutta. Il riccone ungherese finanziatore delle Ong – e anche del caro alleato radicale, vero Emma Bonino? – lo riceveva in pompa magna a Palazzo Chigi il furbacchione di nome Gentiloni. Che ora alza il tiro contro Salvini. Sempre per Savoini. Ma sono invece loro, i moralisti da quattro soldi che stanno nel Pd a dover raccontare il grande tradimento dell’Italia consumato a Bruxelles. Quando per un po’ di flessibilità in più hanno accettato l’invasione dell’Italia da centinaia di migliaia di clandestini. E’ questo il tradimento della Nazione. Non c’è bisogno di intercettazioni. Lo vediamo ogni giorno e ancora parlate.

No, Renzi, adesso alzati, lascia quella sedia e sparisci. Perché non hai alcun titolo di attaccare i tuoi avversari. L’Italia l’hai fatta umiliare tu. Assieme a tuo compare Gentiloni.