Vodafonedown, la rete della compagnia in tilt: ore di social irraggiungibili e utenti disconnessi

Vodafone in tilt per buona parte del pomeriggio e per gran parte delle città del Belpaese. Su Twitter l’hashtag #Vodafonedown è tra i principali trend topic della giornata: e non c’è da stupirsi. Nel pomeriggio di oggi le principali città italiane soprattutto, sono state coinvolte da un tilt della rete Vodafone, con social irraggiungibili e utenti disconnessi per ore. La compagnia ha parlato di generici problemi di funzionamento e ha poi dato l’annuncio della risoluzione del problema.

Vodafone down, utenti disconnessi per ore

Problemi di funzionamento sulla rete Vodafone sia fissa che mobile sono segnalati da utenti sia su DownDetector, il sito che offre una panoramica delle informazioni di stato e interruzioni di servizi, che sui social. Nel primo caso le segnalazioni (che per il 52% riguardano internet) provengono principalmente dalle grandi città a partire da Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna. Su Twitter ormai da ore l’hashtag #vodafonedown è tra i principali trend topic (e non poteva essere diversamente)…