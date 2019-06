Vermi e topi invadono Roma. Foto e filmati “incastrano” la Raggi (video)

Mancavano, ora ci sono. Il bestiario di Roma, alimentato dai rifiuti abbandonati per strada, si arricchisce di una nuova specie: i bigattini. Tappeti di vermi bianchi sono stati avvistati in diverse zone di Roma, sotto i sacchetti che circondano i cassonetti stracolmi. L’elemento di degrado in più di cui non si sentiva la mancanza e del quale non si sa se e come ci si libererà.

La Asl: «I bigattini non sono pericolosi, ma…»

«I bigattini in sé non sono pericolosi pericolosi per la salute: certo, se le cose restano così la situazione potrebbe cambiare e diventare più pericolosa», ha spiegato Alessandra Brandimarte, vice responsabile del Sisp, il Servizio igiene e sanità pubblica dell’Asl Rm1, parlando con Il Messaggero. E proprio il quotidiano romano ha messo in fila tutte le segnalazioni arrivate su questa nuova piaga romana, che sarà pure non pericolosa per la salute, ma certo è nauseante e aggiunge disgusto al disgusto per sporcizia e puzza (e topi e gabbiani banchettanti). Oltre a far prefigurare anche una prossima invasione di mosche, nelle quali i bigattini evolvono.

Dalla Cassia a Ostia, i vermi prolificano a Roma

Bigattini sono stati avvistati «a Roma Est, nell’area della Tuscolana dalla metro Lucio Sestio a via Ponzio Comino e poi ancora sulla Cassia, in via Flaminia Nuova, in via Candiani al Quarticcolo, in svariate parti del X Muncipio da Ostia a Dragona», riferisce Il Messaggero. È stato invece il gruppo del Pd al Comune a immortalare e diffondere sui social la foto di cui, francamente, si sarebbe fatto volentieri a meno. Migliaia di vermetti bianchi giacciono tra croste di anguria e sacchetti colorati. La foto è stata scattata nel IV Municipio, ma tutti possono giovarsene: i romani, che (ancora) non ne hanno avuto il piacere, possono prepararsi psicologicamente al prossimo incontro con la natura selvaggia offerto dalla giunta comunale.

Ma Raggi vede solo “gomblotti” (come negli sfottò del web)

«In tutte queste zone sarebbe necessario non solo rimuovere i rifiuti, ma provvedere a una sanificazione e a una bonifica dei cassonetti e dell’asfalto almeno di prossimità», ha chiarito ancora la funzionaria della Asl. Ama dal canto suo rassicura che «sono in corso attività a ciclo continuo di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici con circa 1500 interventi». I romani non devono essersene accorti. Quanto al sindaco, Virginia Raggi, ancora due giorni fa continuava a parlare di «sabotaggi e attacchi». Due cassonetti in via Galla Placidia erano stati incendiati. L’Ama li ha sostituiti, la Raggi l’ha rivendicato come «un risultato importante». «Noi – ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook – non arretriamo di un passo». I bigattini neanche. Però, a breve, potrebbero prendere il volo. E allora: buon complotto delle mosche a tutti.

I topi intanto…

Intanto, non si arresta l’altro grande complotto delle bestie romane: quello dei topi. Vivi, morti, nei parchi o per strada, restano anche loro protagonisti primari della scena capitolina. E della pagina Facebook “Roma fa schifo”, che ne propone le gesta immortalate in video con cadenza pressoché quotidiana.

Invasione ratti a Castel Sant'Angelo Ma guarda che cuccioli, che teneri Pubblicato da Roma fa schifo su Domenica 23 giugno 2019