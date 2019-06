Venezia, americani ubriachi fanno il bagno nel Canal Grande e insultano gli agenti

Ancora un episodio di incuria a Venezia. Ieri sera, complici i primi caldi che preannunciano l’arrivo della stagione estiva, intorno alle 23 un agente della questura mentre stava rientrando a casa da lavoro ha notato due turisti stranieri, un uomo di 28 anni e una donna di 21, che stavano nuotando nel Canal Grande, all’altezza del Ponte di Rialto.I due sono stati visti mentre a nuoto tentavano di attraversare il canale da una riva all’altra, incuranti del pericolo e dei disagi che stavano procurando a vaporetti e imbarcazioni in transito. L’assistente capo della polizia di Stato, dopo aver intimato loro di uscire dall’acqua, li ha fermati e identificati, sebbene con grandi difficoltà, visto il loro evidente stato di alterazione alcolica. Con la coppia c’era una donna di 59 anni di nazionalità statunitense, anch’essa ubriaca, che aspettava gli amici. Intervenuta la volante, i poliziotti hanno dato aiuto al collega fuori servizio e hanno trattenuto i turisti che avevano un atteggiamento poco conciliante e non volevano essere controllati dagli operatori, le due donne in particolare inveivano contro gli agenti, insultandoli. Alla fine le due donne sono state denunciate per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; la coppia che ha fatto il bagno e ha causato ritardo nel passaggio dei vaporetti è stata denunciata ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di polizia urbana di Venezia per tuffo vietato in acque comunali; tutti e tre sono stati multati per ubriachezza molesta.