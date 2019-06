“Meglio Treviso di Venezia”. Il consiglio a sorpresa del New York Times

L’alternativa turistica al caos di Venezia? Secondo il New York Times è Treviso. Meno turistica e meno caotica, rappresenta la nuova «oasi della porta accanto» dove riscoprire «lo stile di vita moderno all’italiana» che Venezia, a causa dell’alto numero di turisti non riesce più a offrire, scrive il quotidiano.

“Treviso è meno caotica”

Secondo il New York Times sono molte le ragioni per scoprire Treviso, una città che per anni è stata scelta dai turisti come semplice base in cui fermarsi a dormire prima di visitare Venezia. E che ora viene vista, sempre di più, dai viaggiatori americani come città in cui soggiornare: «Nessuno potrebbe affermare che Treviso possa competere con le bellezze di Venezia», conclude il New York Times. «Ma quando si parla di offrire il vero stile di vita all’italiana, Venezia è sempre meno in grado di competere con città più piccole».