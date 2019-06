Vauro fa proprio accapponare la pelle: neanche l’agonia di Camilleri è rispettata

Non risparmia nessuno la furia di Vauro. Pur di colpire i suoi bersagli polemici, il vignettista principe dell’ultrasinistra più becera non esita a coinvolgere situazioni e personaggi che dovrebbero essere lasciati fuori dalla polemica politica. Come il dramma dello scrittore Andrea Camilleri, che da lunedì giace privo coscienza nel reparto di rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma. Neanche davanti alle gravissime condizioni di salute del “padre” di Montalbano si ferma il Vauro furioso. Ecco la sua ultima vignetta per l'”Aria che tira” su La7: «Di Camilleri rimarranno i grandi romanzi… di Salvini qualche tweet». A parte il fatto che non si vede proprio dove sia la spiritosaggine in una simile battuta, a parte questo, il sulfureo disegnatore che piace tanto ai compagni di ogni risma avrebbe fatto meglio a lasciar perdere il paragone tra lo scrittore agonizzante e il leader della Lega. L’angoscia, generale e trasversale, per le condizioni di Camilleri, unitamente alla stima che circonda il romanziere siciliano, non dovrebbero essere utilizzate per attaccare né Salvini né qualsiasi altro personaggio pubblico. È una questione di buon gusto e di pudore. Non tutti sanno però che significano queste parole. Come il caso Vauro e quello dei suoi fan insegnano.