Udine, 71enne molesta una bambina: era già stato in galera per lo stesso motivo

Ha attratto nel parcheggio di un ristorante una bambina di 9 anni che si trovava nel locale con la madre e l’ha molestata. L’ennesima molestia è avvenuta in un paesino della provincia di Udine. La piccola, grazie all’intervento di un’amica coetanea è riuscita a scappare chiedendo aiuto alla mamma. La donna allarmata ha così chiamato subito la polizia. Il protagonista della vicenda è un 71enne residente a Torreano. Come riporta Udine Today l’uomo è conosciuto dalle forze dell’ordine per essere stato già condannato a sette anni di reclusione (ha finito di espiare la pena nel 2018) per aver commesso un reato analogo. Nel “curriculum” ha anche altri reati in materia di armi e delitti contro la persona.

Le indagini

Gli uomini del commissariato di Cividale sono riusciti a ricostruire la vicenda grazie alle testimonianze e ai sistemi di videosorveglianza. Dalle indagini è emerso che l’uomo era entrato nel locale verso le 21. Una volta lì aveva sostato al banco, consumando diverse bevande alcoliche in compagnia di un altro avventore. Quindi, verso le 21.30, notando le due bambine che giocavano nel cortile dell’esercizio, è uscito dal locale e, con una scusa, ha attirato una delle due in un angolo del parcheggio, in posizione defilata e lontano dalle luci. Lì l’ha sottoposta più volte a palpeggiamenti ed altre molestie. L’amica della vittima spaventata è corsa a chiamare i genitori: nel frattempo, però, l’uomo si era già dileguato a bordo di un’autovettura.

L’arresto

Dopo un’accurata attività investigativa, ieri mattina è scattato il blitz della polizia nella casa dell’uomo. La perquisizione nell’abitazione ha permesso di sequestrare l’abbigliamento indossato al momento dell’aggressione, oltre ad un telefono cellulare che sarà oggetto di approfondimenti investigativi.