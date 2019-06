Ucraino sperona e poi investe la moglie da cui si stava separando: arrestato

Ancora una lite tra stranieri, che avrebbe potuto provocare una tragedia di persone innocenti. In fase di separazione dalla moglie, si è scagliato con violenza al volante della sua auto contro l’utilitaria guidata dalla moglie. Quando la donna è scesa per chiarire, lui l’ha investita facendola finire a terra. E’ successo alle 20,15 di ieri ad Argenta, in provincia di Ferrara. V.O., ucraino di 45 anni e già noto alle forze dell’ordine, dopo l’ennesima discussione con la moglie, sua coetanea e connazionale, si è scagliato contro la sua macchina travolgendola in via Vincenzo Bellini, in località Ospital Monacale, quando la donna è scesa dall’auto per tentare di farlo calmare. I carabinieri di Santa Maria Codifiume, insieme ai colleghi della Stazione di Argenta, lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha portato la donna all’ospedale di Cona di Ferrara dove è stata giudicata guaribile con due giorni di prognosi per un trauma cranico.