Trasportava un’intera camera da letto e mezza cucina sul tetto dell’auto. Patente ritirata

Una camera da letto e mezza cucina sul tetto della macchina. Proprio così. Era partito da Bari ed era diretto a Savona l’uomo che ieri sera, all’uscita dell’A22 di Carpi, nel Modenese, ha deciso di effettuare una breve sosta per rifocillarsi. Ma in quel frangente una pattuglia di carabinieri che ha notato l’insolito carico accatastato sul tetto del veicolo lo ha fermato per accertamenti. Stupore degli agenti che hanno trovato nell’ordine: una camera da letto completa di armadio, quattro biciclette, qualche pensile di una cucina, qualche pneumatico, pentolame vario, abiti e alimenti, carico pericoloso per gli altri utenti della strada. Il bizzarro conducente è stato sanzionato per avere destinato il proprio veicolo a un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione. All’uomo sono stati poi ritirati il libretto e la patente di guida e il singolare “trasloco”, almeno per il momento, è stato rimandato.