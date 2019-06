Tragedia a Novi Ligure: bambino di 8 anni precipita dal sesto piano e muore

Tragedia a Novi Ligure. Un bambino di 8 anni è precipitato dal sesto piano. È morto poche ore dopo in ospedale. Il piccolo, intorno alle 11.30 della mattina, è caduto dal balcone di un appartamento in via dei Mille. In quel momento, secondo le prime indiscrezioni, stava giocando. I medici del 118 sono intervenuti per salvarlo ma le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Non sono ancora chiare quali siano le cause della caduta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica e capire se si sia trattato di un incidente. La caduta è avvenuta quando il piccolo è rientrato a casa con la madre, dopo aver trascorso fuori la mattinata. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. La mamma, quando è stata informata dell’accaduto, è svenuta e ora è ricoverata in ospedale.