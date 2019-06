Stefania Pezzopane dal Pd al Grande fratello: più trash di così si muore (video)

Più trash di Pamela Prati e del fidanzato immaginario Mark Caltagirone. Più imbarazzante di Marco Carta e della sua amica finita nei guai. L’esponente Pd, Stefania Pezzopane, è stata protagonista della puntata di ieri del Grande Fratello.

«Questo è un tempo ostile all’amore, si fa enfasi sulle cose brutte, sulle cose negative: si divide. Ma l’amore non ha confini, non ha colori, l’amore è una cosa bella», ha detto l’ex presidente della Provincia dell’Aquila, durante la semifinale del Grande Fratello 16. Frasi da cioccolatini avariati, quelle pronunciate dalla Pezzopane, entrata nella casa del Gf16 per fare un discorso sull’amore ai ragazzi, accompagnata dal compagno Simone Coccia.

Non è la prima volta per l’esponente dem al Grande Fratello: nel 2018 era entrata per dare il suo sostegno al fidanzato, ex spogliarellista, 24 anni più giovane di lei. Anche in quella occasione, le sue parole sull’amore erano suonate sdolcinate e fasulle come le promesse elettorali del Pd. Più trash di così si muore.