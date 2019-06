Stazione Termini, fermate due ladre rom. Ecco come si travestivano (video)

Cappelli, foulard, sciarpe: qualsiasi cosa che potesse servire a non farsi riconoscere dalle telecamere di sorveglianza risultava utile alle due ladre rom per sfuggire all’identificazione da parte delle forze dell’ordine che operano all’interno della stazione Termini. Una donna croata e una bosniaca sono state fermate da una pattuglia della Polizia Ferroviaria proprio perché gli agenti sono stati insospettiti dallo strano atteggiamento delle due donne che modificavano continuamente il proprio look. Nelle tasche di una delle due sono stati poi rinvenuti 4mila euro, refurtiva poi restituita ad una turista statunitense.

Ecco il video pubblicato dal sito della Polizia di Stato e da Repubblica.