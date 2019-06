Sondaggio Swg: nuovo boom di FdI, che sorpassa FI. I dati partito per partito

I dati del sondaggio Swg per il TgLa7 disegnano una situazione che si sta evolvendo giorno dopo giorno. Sono quasi lo specchio di quel che è avvenuto alle amministrative (Cagliari ne è la prova lampante) e alle europee. La Lega resta saldamente al primo posto, anche perdendo lo 0,3: è quotata al 37 per cento. Ma l’elemento più significativo del sondaggio illustrato da Enrico Mentana è il +0.4 di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni continua infatti a crescere arrivando al 6,7%, con il sorpasso su Forza Italia (6,6%, +0,3 rispetto alla precedente rilevazione).

Sondaggio Swg, in discesa M5S e Pd

Gli eventi degli ultimi giorni stanno influendo parecchio nelle scelte degli italiani. In discesa il Movimento Cinquestelle. che perde un altro 0,1 toccando quota 18,3, ben distante da Salvini. Più forte la perdita del Partito democratico che cala al 22,5%, facendo registrare un -0,3% in una settimana. In caduta libera il gradimento sull’operato del governo: in un anno è passato dal 53 al 33 per cento. Sulla base delle cifre del sondaggio. il centrodestra unito arriverebbe al 50,3%.

I dati degli altri partiti

+Europa della Bonino è pressoché stabile, con il 2,7% (leggera flessione rispetto a una settimana fa). I Verdi perdono lo 0,2% e scendono al 2,6%. La Sinistra ottiene ancora percentuali basse, 1,7. Sale la fiducia nel presidente della Repubblica, che arriva al 61 per cento.