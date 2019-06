Silvia Mezzanotte scala le classifiche con “Aspetta un attimo”. Ed esce l’album (video)

Silvia Mezzanotte è tornata sul mercato discografico con il nuovo album Aspetta un attimo, preceduto dall’omonimo singolo che sta scalando le classifica della airplay radio indipendenti. Un album maturo, importante, introspettivo dove spiccano, tra gli altri, i testi di Pino Marcucci, autore di molti brani per Josè Carreras, Placido Domingo, Mina, Albano e Morandi. Poi ci sono i brani di Giuseppe Fulcheri, autore di Oxa, Mogol, Irama, Groff e Roberta Faccani, anche lei voce, per qualche anno, dei Matia Bazar.

Silvia Mezzanotte, i brani dell’album

Le tracce dei brani sono legate da un fil rouge insolito: la riflessione. In un’epoca nella quale la velocità di dare risposte, anche al mercato, è diventato uno stile di vita, Silvia Mezzanotte è andata, invece, controtendenza, prendendosi tempo per capire quale fosse la direzione più giusta per lei. «Questa pausa mi ha fatto bene – ha raccontato – anche se è stato emotivamente difficile: non mi ero mai fermata per paura di perdere tempo, di essere dimenticata. E se guardo indietro e riavvolgo la mia storia da quando ho debuttato, giovanissima e spaventata, sul palco di Sanremo nel 1990 penso di essere stata fortunata: perché la vita mi ha dato molte possibilità: dal lungo viaggio con i Matia Bazar, con i quali Sanremo l’ho vinto, alla vittoria di Tale e Quale Show, esperienza che mi ha costretta a superare i limiti della mia comfort zone. In quel periodo tutti mi dicevano che dovevo uscire con un album. Io ho scelto di non farlo. Perché ho capito che volevo crescere ancora un po’. Non volevo realizzare un disco perché era, mediaticamente parlando, il momento giusto». Questo l’ha portata, così, a realizzare un lungo tour in Italia e all’estero con il suo recital teatrale Le mie Regine e a collaborazioni straordinarie con artisti del calibro di Michael Bolton e Dionne Warwick (con la quale ha inciso un duetto che sarà presentato a breve). Da poche settimane, invece, è partita l’avventura di All together now, dove è tra i protagonisti dello show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax in onda su Canale 5.

Silvia Mezzanotte si racconta

«In questo ultimo periodo – ha continuato – ho osservato e vissuto questa strana epoca così frettolosa nella quale l’impulsività ci porta a fare e dire cose delle quali, spesso, ci pentiamo. Ci raccontiamo che seguiamo l’istinto. Ma non è così. Un giorno, leggendo un libro, ho scoperto l’amigdala, una ghiandola del cervello che gestisce le emozioni, soprattutto la paura. Uno strumento di difesa indispensabile per i primitivi perché fa scattare l’adrenalina e reagire al pericolo. Ma che ormai usiamo anche per comprare un paio di scarpe. Ho voluto approfondire come funzionasse questa ghiandola. E ho scoperto che è come un campanello di allarme. Per dieci secondi attiva tutti i sensi legati al pericolo. Da allora mi impongo, in qualsiasi contesto, di contare fino a dieci».