Sgarbi all’assalto del Csm: «Il migliore dei magistrati ha la rogna»

«Il migliore dei magistrati ha la rogna». È il cinguettìo lapidario di Vittorio Sgarbi a commento della puntata del 17 giugno di Quarta Repubblica dedicata allo scandalo del Csm e delle procure.È una fotografia impietosa quella che emerge dal talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4.

Lo tsunami che ha investito il pm Luca Palamara, con reazioni a cascata che hanno portato a diverse dimissioni e gettato nella polvere la credibilità del Csm, è stata al centro del dibattito con testimonianze, immagini esclusive e intercettazioni che hanno messo in luce le inquietanti trattative tra politici e magistrati per ottenere nomine di favore e “aggiustare” la scelta del procuratore di Romama. In studio Vittorio Feltri, direttore di Libero, il giornalista Gianluigi Nuzzi, Gianrico Carofiglio, ex magistrato e parlamentare e Alessandro Sallusti direttore del Giornale.

Il più pulito dei togati ha la rogna, tutto chiaro. Quella dell’istrionico e provocatore critico d’arte è l’ultima stafilettata prima di fare le valigie e partire per Cortina, come annuncia ai suoi follower dal profilo facebook: «Con questo caldo vi saluto, faccio le valigie e me ne vado a Cortina», scrive.