Sentenze sui migranti, giudice denuncia: “Mi minacciano per colpa di Salvini”

Il giudice Luciana Breggia è “ingiustamente sottoposta a linciaggio morale” ed “esposta per i gravi attacchi subiti a pericolo per la sua incolumità, attesa la risonanza mediatica e l’effetto moltiplicatore della galassia dei social”. Lo ha detto il presidente della Corte d’appello di Firenze, Margherita Cassano, commentando la presa di posizione di ieri di Matteo Salvini che aveva criticato alcuni giudici per sentenze sulla sicurezza e l’immigrazione.

Il Viminale, in una nota, aveva comunicato di essere intenzionato a «rivolgersi all’Avvocatura dello Stato per valutare se i magistrati che hanno emesso le sentenze avrebbero dovuto astenersi», per aver assunto «posizioni in contrasto con le politiche del governo in materia di sicurezza, accoglienza e difesa dei confini».

I magistrati in questione sono: Rosaria Trizzino, presidente della seconda sezione del Tar della Toscana, Matilde Betti, presidente della prima sezione del tribunale civile di Bologna e Luciana Breggia, magistrato del tribunale di Firenze. A quest’ultima viene pure contestata «la partecipazione alla presentazione di un libro dove era seduta accanto alla portavoce di Mediterranea e al professor Emilio Santoro, che ha bollato in un’intervista l’esecutivo gialloverde come: il governo della paura».

Una nota alla quale ha risposto il presidente della Corte d’Appello di Firenze, Margherita Cassano. «Riaffermo il diritto di ogni magistrato in nome della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente sancita, di partecipare alle iniziative culturali e scientifiche che costituiscono un ineliminabile momento di confronto nella consapevolezza che il pluralismo culturale è il fondamento di ogni Stato democratico». Per Cassano, «il diritto di critica quale espressione della libertà del pensiero appartiene a ogni cittadino. I magistrati non intendono sottrarsi a nessuna forma di confronto o critica purché fondata su circostanze veritiere». La dichiarazione del Viminale ha fatto scattare pesanti critiche rivolte al ministro dell’Interno, Matteo Salvini anche dall’Associazione nazionali magistrati, che ha parlato di “dossieraggio”.