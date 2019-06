Sea Watch, Macron e Merkel all’attacco di Salvini. La replica: non prendiamo lezioni

Francia e Germania battono un colpo: i due paesi membri della Ue si sono finalmente accorti della vicenda Sea Watch, almeno a infrazione della nave della Ong tedesca eseguita, a colpo di mano concluso e migranti sbarcati a forza, nonostante la chiusura dei porti, nonostante il decreto sicurezza, nonostante il diritto di un paese a difendere i proprio confini, insomma, nonostante tutto. Se ne sono accorti, sì: e battono un colpo ma solo per obiettare sull’opportunità di vietare l’attracco nei nostri approdi (la Francia) e per esortare a non criminalizzare il soccorso in mare (la Germania). E subito tornano alla mente i migranti scaricati al confine con l’italia da Parigi, alla frontiera tra Ventimiglia e Mentone e gli extracomunitari sedati e rispediti in Italia da Berlino…

Caso Sea Watch, Francia e Germania critiche: Salvini li liquida così

Non a caso, allora, la risposta del ministro dell’Interno indirizzata a Macron ma spedita al suo omologo transalpino, Cristophe Castaner – intervenuto con una dura nota sul sito del ministero nella quale giudica sbagliate le critiche dell’Italia all’Unione europea e fuori luogo la politica dei porti chiusi decisa da Salvini, definendola «in violazione del diritto internazionale del mare» – non si è fatta attendere e ha rimarcato che «difendere i confini nazionali non è un diritto, ma un dovere»; che «l’Italia non prende lezioni da nessuno e dalla Francia in particolare: Parigi ha chiuso Schengen, era in prima fila per bombardare la Libia, abbandonava immigrati nei boschi italiani». Un rimbrotto davvero inaccettabile, quello francese, a cui si è aggiunta a stretto giro anche la tirata d’orecchie tedesca, con il governo tedesco che si è detto critico rispetto a quanto accaduto a Lampedusa. «Salvare le vite umane è un dovere umanitario. Soccorrere vite umane in mare non può essere criminalizzato», ha sostenuto in queste ore il ministro degli esteri della Germania Heiko Mass, aggiungendo infine che «tocca alla giustizia italiana ora chiarire le accuse» a Carola Rackete. Più dure ancora, se possibile, la presa di posizione dei Verdi tedeschi – il cui leader Robert Habeck ha definito «spietato» il governo italiano e un «colpo linguistico di proporzioni orwelliane» l’accusa di pirateria nei confronti di Rackete — e quella della Chiesa evangelica in Germania, guarda caso prima finanziatrice di Sea Watch. «Una giovane donna viene arrestata in un paese europeo perché ha salvato vite e vuole portare le persone salvate in sicurezza a terra».