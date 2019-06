«L’autosospensione non basta». I consiglieri del Csm coinvolti nella bufera che ha travolto il Consiglio e la magistratura italiana per effetto dell’inchiesta di Perugia ”dovrebbero dimettersi”. E’ quanto chiede il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Pasquale Grasso in apertura del comitato direttivo centrale.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi