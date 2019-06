Sardegna, vince il centrodestra. Fratelli d’Italia primo partito della coalizione a Cagliari

Continua lo spoglio delle elezioni amministrative in Sardegna. Il candidato del centrodestra a sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, secondo i dati del Servizio elettorale Comune, è in vantaggio sulla candidata del centrosinistra Francesca Ghirra quando sono state scrutinate 145 sezioni su 174. Truzzu è al 50,49%, Ghirra al 47,46% e il candidato dei “Verdes” Angelo Cremone al 2,05%. Centrodestra in vantaggio anche per quanto riguarda le liste (141 sezioni scrutinate su 174) con il 52,87%, contro il 45,34% del centrosinistra e l’1,81% dei ‘Verdes’. Fratelli d’Italia è il primo partito con l’11,76% seguito dal Psd’Az con il 9,85%.

Con 80 sezioni scrutinare a Sassari, il candidato del centrosinistra Mariano Giovanni Agostino Brianda, secondo i dati dell’Ufficio elettorale del Comune, è in testa con il 33,98%, seguito da Gian Vittorio Campus (Civiche Campus) con il 30,67%, Mariolino Andria (Cd) con il 16,23%, Maurilio Murru (M5S) con il 14,50%, Marilena Budroni (Civica) con il 2,85%, Angelo Mura Noto Lino con 1,32% e Giuseppe Salvatore Doneddu con lo 0,46%.

Ad Alghero vince Conoci, del centrodestra

Mario Conoci è il nuovo sindaco di Alghero (Ss). Conoci, sostenuto dalle liste di Forza Italia, Fdi, Psd’Az, Lega, Noi Alghero, Udc Noi Sardinia, Partito dei Sardi, è stato eletto con il 53,10%, contro il sindaco uscente Mario Bruno (Pd, Alghero per Bruno, Sinistra in Comune). Flop M5S che con Roberto Ferrara ha preso il 14,97%

Gli altri eletti

Con 9 sezioni scrutinate su 21 a Monserrato (Ca), il candidato Tomaso Antonio Locci (Civiche) è in testa con il 46,10%, seguito da Valentina Picciau (Cs) con il 26,70%, Maria Caterina Argiolas (Cd) con il 14,63% e da Gianfranco Vacca (M5S) con 12,58%.

A Sinnai (Ca), con 15 sezioni scrutinate su 16, il candidato del centrosinistra Tarcisio Anedda è in testa con il 50,19%, seguito da Katiuscia Concas con il 33,47% (Civiche) e da Rita Matta (M5S) con 16,34%.