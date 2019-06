Salvini: «Non autorizzerò mai gli sbarchi. E se le Procure insistono…»

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadisce la politica dei porti chiusi e sulla situazione della Sea Watch che vaga nel Mediterraneo con a bordo 53 migranti dice: “Si sta aggiungendo un’allegra pattuglia di barche a vela, due o tre di un’altra ong tedesca, si vede che c’è una regata storica, se vogliono divertirsi, fare delle competizioni a largo di Lampedusa facciano pure , se qualcuno pensa di sbarcare ha sbagliato a capire”, dice al termine del consiglio federale nella sede della Lega a Milano. “Per quello che mi riguarda stanno scherzando con le vite umane e non è una cosa accettabile. Io non darò mai l’autorizzazione allo sbarco, mi domando perché qualche procura sequestri e dissequestri, sequestri e dissequestri, è la terza volta che vediamo lo stesso film”, aggiunge. A chi gli fa notare che la procura potrebbe farli attraccare e poi sequestrare la nave, Salvini replica: “E la sequestra un’altra volta e la dissequestra un’altra volta? No, vado io piedi ad Agrigento a farmi spiegare perché. Una va bene, due va bene, la terza volta no…”. In mattinata Salvini aveva commentato il comportamento della Sea Watcht: “Quelli della Sea Watch stanno ciondolando mettendo a rischio vite”, ha detto a Radio Cusano campus a proposito dell’approdo della nave della ong che ha “recuperato” i 53 clandestini nel Mediterraneo. “Vogliono, per motivi politici, creare uno sconto e arrivare in Italia, si sono avvicinati a Lampedusa, ma non pensino di passala liscia – ha spiegato il vice premier -, non ci facciamo dettare le regole da una ong tedesca che usa una nave olandese evidentemente fuori legge”. Salvini ha sottolineato ancora: “E’ la terza volta che la stessa nave ha lo stesso comportamento, è chiaro che è una forzatura politica sulla pelle di disgraziati, ma io sono stanco di complici di scafisti e trafficanti di essere umani”.