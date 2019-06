Salerno, muore bimba di otto mesi: lividi sospetti su tutto il corpo. Fermati i genitori

È morta una bimba di otto mesi giunta in condizioni disperate nella notte all’Ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Per la piccola di Sant’Egidio del Monte Albino, portata in ospedale dai genitori, non c’è stato nulla da fare. È giallo sulla tragica vicenda: i sanitari dell’ospedale Nocerino, infatti, si sono insospettiti vedendo alcuni lividi sul corpo della piccola e adesso gli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore, coordinati dal vicequestore Luigi Amato, stanno ascoltando i genitori che potrebbero essere fermati.. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica e verificare se la piccola di otto mesi ha subito percosse e violenze. Sul corpo della bimba verrà eseguita l’autopsia.