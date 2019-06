Ronaldo e il caso di stupro: la Mayorga ritira le accuse contro il fuoriclasse della Juve

Katheryn Mayorga avrebbe ritirato le accuse di stupro nei confronti dell’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. Lo riporta il sito statunitense Bloomberg. Si chiuderebbe così il caso “Mayorga” con la donna che ha accusato il portoghese di un presunto stupro nel 2009 in una suite a Las Vegas, che si sarebbe decisa a ritirare la causa intentata contro il giocatore il 27 settembre. I legali però non hanno indicato se c’è stato un accordo tra le parti.

L’atto che chiude la vicenda giudiziaria, “voluntary dismissal”, sarebbe stato depositato il mese scorso in un tribunale di Las Vegas. All’epoca dei fatti la donna denunciando il fatto non fece subito il nome del giocatore, salvo poi fare marcia indietro qualche mese dopo. A quel punto ci sarebbe stato un accordo con i legali di Ronaldo e la donna avrebbe ottenuto 375mila dollari per ritirare le accuse. Nonostante il presunto accordo, una nuova denuncia fu presentata a fine settembre del 2018. Ora la parola fine a una vicenda che il fuoriclasse della Juventus ha sempre respinto parlando di accuse false.