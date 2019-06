Roma, nel quartiere San Lorenzo un giardino sarà dedicato a Desirée Mariottini

A pochi mesi di distanza dalla tragica scomparsa di Desirée Mariottini, la giovanissima trovata morta il 18 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato di via dei Lucani a Roma, l’Ipab Irai (Istituti raggruppati per l’assistenza all’infanzia), che si occupa di educazione dell’infanzia, vuole dedicare il suo giardino in memoria della ragazza, «affinché possa diventare, nel quartiere romano di San Lorenzo, punto di ritrovo e di riferimento per il territorio». «Con questo gesto vogliamo dare un segnale di speranza – ma anche tenere alta l’attenzione in merito all’evidente rischio di degrado del quartiere dove operiamo – spiega in una nota Giovanni Altrudo, presidente dell’ Ipab Irai – un problema che può avere gravi conseguenze soprattutto sui giovani e i giovanissimi. Nella giornata di inaugurazione si terrà una tavola rotonda durante la quale affronteremo il delicato tema delle dipendenze che colpiscono sempre più ragazzi anche molto giovani. Insieme agli esperti presenti, cercheremo di capire nel concreto come comportarsi e come intervenire nel momento in cui una persona a noi cara, un figlio, un familiare, si trova in una situazione di dipendenza da droghe». L’intitolazione del giardino è prevista per domani presso l’Asilo nido Regina Margherita dell’Ipab Irai in Via dei Campani, 81