Roma, incendio nel quartiere Prati. In fiamme dieci scooter e tre auto

Fiamme nel centrale quartiere Prati, a Roma. L’incendio è divampato in via Monte Zebio e i vigili del fuoco, accorsi sul posto, stanno domando il fuoco che ha danneggiato scooter e auto in sosta. In totale sarebbero coinvolti nell’incendio una decina di scooter e tre auto. Sul posto anche la polizia. Un’alta nube di fumo si leva sopra al quartiere, non lontano da San Pietro. Non sono ancora chiare le cause del rogo ma non si esclude che possa essere stata opera di un piromane.