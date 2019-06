Roma, i carabinieri all’opera contro i Casamonica, la “droga di Hitler” e i pusher

Allarme droga nella Capitale dove esistono vere e proprie zone franche di spaccio incontrollato. Dallo Jaba, detta anche droga di Hitler, al monopolio dei Casamonica, al ritorno della siringa e dell’eroina fino al nuovo fenomeno dei pusher sui social network. È la fotografia dell’Arma dei carabiniari concentrati soprattutto a Roma Est.

L’allarme dei carabinieri: a Roma Est spaccio libero