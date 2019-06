Rom incinte in trasferta da Roma a Milano per rubare senza essere arrestate

“Migrazioni” di donne Rom incinte o con figli piccoli da Roma a Milano, dove sarebbe più facile evitare l’arresto: è un fenomeno, riferiscono all’Adnkronos ambienti della Polizia Ferroviaria, che viene monitorato con attenzione perché comincia a ripetersi con una certa frequenza. L’ultimo episodio risale a ieri mattina: alle 12.20 da un ‘Frecciarossa’ in sosta alla Stazione Centrale sono scese in tutta fretta alcune donne dopo aver compiuto un

furto ai danni di un viaggiatore e hanno cercato di far perdere le loro tracce attraversando i binari. Solo la prontezza di riflessi del macchinista di un treno ‘Italo’ in arrivo, che ha impresso una brusca frenata al convoglio, ha evitato che si verificasse una tragedia. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, due componenti del gruppo

sono state fermate per furto, altre tre per violazione dell’art.340 del codice penale (interruzione di pubblico servizio con l’attraversamento dei binari). Sono in corso indagini per arrivare a identificare tutte le donne che si trovavano a bordo del Frecciarossa.

Le ‘migrazioni’ da Roma si verificano a gruppi di 10-15 donne: il capoluogo lombardo sarebbe stato eletto a destinazione privilegiata perché a Milano sarebbe stata emanata una circolare di procura che stabilisce di non procedere alla formalizzazione dell’arresto se le persone fermate sono incinte o hanno figli in tenera età. Si verifica

quindi il caso di donne, con a carico cumuli di pena anche di 8 o 10 anni di reclusione per diversi reati, che vengono rilasciate dopo il fermo sulla base di questo provvedimento ispirato alla tutela prevalente dei figli minori. Logico quindi, ragionano fonti inquirenti, che la città sia considerata una meta preferibile ad altre per tentare di compiere furti e altri reati di microcriminalità.