Rischia di soffocarsi con un boccone, salvato da un cameriere con la manovra di Heimlich (video)

Le immagini documentano un uomo che mentre mangia si alza improvvisamente dalla sedia e inizia a muoversi, come per liberarsi da qualcosa in gola che lo sta soffocando. La donna davanti a lui se ne accorge e richiama l’attenzione della gente, interviene il proprietario del locale che gli pratica la manovra di Heimlich e gli salva la vita, disostruendogli la gola dal boccone. È accaduto a Chania, città dell’isola greca di Creta, il video del salvataggio è diventato rapidamente virale sul web.