Renzi attacca Salvini ma scivola su un congiuntivo. E la rete non perdona

«È allucinante che mentre Draghi aiuta l’Europa a competere con americani e cinesi, Salvini si schiera con Trump, che attacca Draghi. È il mondo alla rovescia: cari imprenditori veneti e lombardi non vi sentite presi in giro? Draghi vi sta aiutando, Salvini vi sta boicottando». Qualcosa, in questa frase, non torna: un congiuntivo, per esempio, quel “Salvini si schiera” che a rigor di sintassi andrebbe scritto “Salvini si schieri”. Nello strafalcione è incorso l’ex premier Matteo Renzi, in un tweet nel quale provava ad attaccare il leader leghista scivolando però sulla forma verbale, anche se l’errore non gli è stato fatto notare da un leghista bensì da un grillino, Dino Giarrusso, ex conduttore delle Iene, da poche settimane europarlamentare dei 5Stelle. È lui che su Twitter ha fatto le pulci a Renzi facendogli notare il “si schieri”. «Nemmeno il congiuntivo sai usare, mamma mia…», ha scritto Giarrusso.

Ovviamente da questo scambio a distanza sulla sintassi ne è nata una discussione grammaticale con decine di utenti, molti dei quali hanno ironizzato sul congiuntivo di Renzi e sulla sua capacità di scrittura, mentre qualcuno lo ha difeso sostenendo che in realtà anche la formula al presente, utilizzata dall’ex presidente del Consiglio, sarebbe corretta. Giarrusso alla fine ha chiuso la discussione pubblicando uno screenshot da Wikipedia sull’uso del congiuntivo nella subordinate soggettive: “Per tutti: Renzi usa una subordinata soggettiva introdotta da un’espressione impersonale, nella tipica forma verbo essere + aggettivo – twitta l’ex Iena – Per questo la forma corretta sarebbe “È allucinante che Salvini si schieri con”…