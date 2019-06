Rai, M5S-Pd in Vigilanza contro Foa. FdI: «Una ripicca, la Lega stacchi la spina»

Prove tecniche di maggioranza M5S-Pd in vigilanza Rai. Grillini e dem hanno votato insieme per far passare la risoluzione pentastellata sull’incompatibilità del doppio incarico di Marcello Foa. Il doppio incarico (presidente Rai e Raicom), va ricordato, aveva ricevuto il via libera del ministero dell’Economia. I voti favorevoli sono stati 21, quelli contrari 9. Quattro gli astenuti. Hanno votato a favore, oltre al M5s, il Pd e Leu. Forza Italia si è astenuta, mentre contro hanno votato Lega e FdI.

Lega e M5S negano l’evidenza

Lega e M5S si sono affrettati a sminuire l’accaduto. Hanno sostenuto che la vicenda non deve essere letta in chiave politica. E non rappresenta una (ulteriore) spaccatura della maggioranza. «Solo diverse interpretazioni tecniche dello Statuto Rai», ha detto Massimiliano Capitanio, segretario leghista della Vigilanza. Anche il capogruppo M5S in Vigilanza, Gianluigi Paragone, ha usato le stesse parole. «Nessuna spaccatura politica e nessuna doppia lettura su questo voto in Vigilanza», ha detto, sostenendo che il voto era legato esclusivamente «alla doppia presidenza in capo a Foa». Ma che il caso sia tutto politico è evidente, tanto più che dal punto di vista tecnico la doppia presidenza di Foa aveva ricevuto tutti i pareri positivi necessari.

FdI: «Governo dilaniato, la Lega stacchi la spina»

«Fratelli d’Italia ha votato contro la mozione perché i pareri giunti in Vigilanza garantivano la piena legittimità dell’assunzione dei due incarichi da parte del presidente Foa. Quella del M5S era semplicemente una strumentalizzazione o una “ripicca”, ma niente a che vedere con il merito», hanno spiegato i parlamentari di FdI Daniela Santanché e Federico Mollicone. «Oggi – hanno proseguito – è ufficialmente nata una nuova maggioranza targata M5S e Pd. Un fatto grave che conferma come questo governo non abbia più una maggioranza, dilaniata dai contrasti interni che ormai non riguardano soltanto le scelte economiche e strategiche della nazione». «Ci auguriamo – hanno concluso – che adesso la Lega metta fine a questo governo che tanto male sta facendo all’Italia e agli italiani». E anche per Forza Italia, quanto accaduto in Vigilanza è «l’ennesima prova della naturale incompatibilità tra Lega e M5S. Possiamo dare ufficialmente il benvenuto all’alleanza di governo tra Pd e grillini».